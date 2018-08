Drost voor twee jaar naar Heracles Almelo: 'Geen toekomst meer in Groningen'

Na Tom van Weert verlaat nu ook Jesper Drost FC Groningen. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor twee jaar bij Heracles Almelo, met een optie voor nog een seizoen.

FC Groningen nam Drost in 2015 voor 1,4 miljoen euro over van PEC Zwolle, maar kan nu transfervrij vertrekken.

Onvrede

Het vertrek van Drost komt niet als een verrassing. De speler werd tegen De Graafschap op de bank gezet en uitte net als Van Weert zijn ongenoegen voor de camera's van FOX. Van Weert staat inmiddels op de loonlijst bij het Deense Aalborg BK.

'Geen toekomst meer'

Manager technische zaken Ron Jans licht de transfer van Drost als volgt toe:

'We waren het met elkaar eens dat er voor Jesper geen toekomst meer lag in Groningen. Dan ga je kijken naar een oplossing, met deze uitkomst als resultaat. Wij danken Jesper voor zijn inspanningen bij FC Groningen en wensen hem het allerbeste voor de rest van zijn carrière.'

Aanwinst

Mark-Jan Fledderus, technisch manager van de ploeg uit Almelo, is blij met de nieuwe aanwinst.

'Jesper neemt veel ervaring mee. We kennen en volgen hem al lang. Jesper is een goede aanvallende middenvelder en beschikt over een goede techniek. Daarmee is hij een aanwinst voor het team. We zijn dan ook blij dat hij bij Heracles Almelo heeft getekend.'

Drost droeg de clubkleuren van FC Groningen in 88 officiële duels. Eerder stond hij bij PEC Zwolle onder contract, waar hij 123 wedstrijden speelde.

Lees ook:

- Jesper Drost onderweg naar Heracles Almelo

- Onrust bij FC Groningen: Van Weert en Drost ontevreden