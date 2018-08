Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer blust woningbrand in Stad (update) De brandhaard was moeilijk bereikbaar (Foto: Dennis Venema) De brandhaard was moeilijk bereikbaar (Foto: Dennis Venema)

In een woning aan de Kleine Leliestraat in de stad Groningen heeft donderdagavond brand gewoed. Omdat de brand moeilijk te bereiken was, rukte de brandweer met groot materieel uit.

Tijdens de brand heeft de politie de straat afgezet. Onder controle Om 21.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.