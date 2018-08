Afperser penningmeester VV Helpman hoeft toch niet de cel in

De 29-jarige Stadjer die in 2015 als oud-lid van voetbalvereniging Helpman de penningmeester van de club afperste, hoeft toch niet de cel in.

De man kreeg in 2017 samen met een medelid een jaar cel opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Hof vindt een celstraf zo lang na dato echter niet meer gepast.

Ontvoering

De twee ontvoerden op 2 augustus 2015 de penningmeester van de voetbalclub in zijn eigen auto. Dat gebeurde na een barbecue van de club. Beiden reden met de penningmeester door de stad en dwongen hem in totaal duizend euro te pinnen bij vijf pinautomaten. Ook de pinpas van VV Helpman werd gebruikt.

Geen aangifte

De penningmeester moest zelfs met zijn mobiele telefoon de opnamelimiet bij de bank verhogen. Het slachtoffer mocht onder geen beding aangifte doen, zo drukten de mannen hem op het hart. Direct daarop gooiden zij de telefoon van het slachtoffer in het water. De penningmeester deed toch aangifte.



Gefrustreerd

De mannen kwamen naar eigen zeggen tot de daad vanwege gokschulden, maar ook uit frustratie over uitsluiting van een trainingskamp. De oudste van de twee ging tegen de uitspraak van de rechtbank in Groningen in hoger beroep. De advocaat-generaal eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Huisje, boompje, beestje

De hogere rechters vonden de uitspraak van de rechtbank gepast. Maar de Stadjer heeft inmiddels een gezin, een huis en eigen zaak en had tot dusver geen strafblad. Daarom legde het Hof hem een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een werkstraf van 240 uur op. De man moet het slachtoffer een schadevergoeding van 350 euro betalen.

