Mollema op zijn plek bij Trek: 'Sterk blok met Porte en Sosa'

Hoewel de transfermarkt in het wielrennen al op 1 augustus open ging, duurde het tot donderdag voordat Bauke Mollema zijn contractverlening bij Trek-Segafredo bekend kon maken.

Dat had volgens de Groninger niets te maken met moeizame contractonderhandelingen.

'We hadden al een tijdje een mondeling akkoord, maar het duurt gewoon even voordat zoiets helemaal is uitgewerkt. Er staan namelijk meer dingen in je contract dan alleen een salaris. Het juridische team van mijn managers had daar wat meer tijd voor nodig.'

Komst Porte geen issue

De Groninger zegt het nog altijd goed naar zijn zin te hebben bij de ploeg die hem in 2015 overnam van Belkin, de opvolger van Rabobank. De komst van de Australische klassementsrenner Richie Porte verandert daar volgens hem niets aan.

´Dat was totaal geen issue tijdens de contractbesprekingen. De ploeg wilde vorig jaar al een dergelijke kopman aantrekken ter vervanging van Contador, maar zo'n renner was niet beschikbaar. Logisch dat ze nu Porte en de talentvolle Colombiaan Sosa erbij halen. Met drie man hebben we een sterk blok voor de klassementen. Wat mijn rol in de grote ronden is, moeten we komende winter eens goed bekijken.'

