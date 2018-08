Auto botst op boom, bestuurster gewond

Op de Norgerweg in Roden is donderdagavond een auto op een boom gebotst. Daarbij raakte de bestuurster gewond.

De vrouw kwam uit de richting van Roderesch toen ze door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor.

Knal tegen boom

De auto zwenkte uit naar de overzijde van de weg en raakte daar vervolgens een boom. De bestuurster raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.

Weg afgezet

Door het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten. Het zwaar beschadigde voertuig is door een bergingsbedrijf weggesleept.