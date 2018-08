'RUG stak miljoenen aan publiek geld in Chinese campus'

De RUG heeft miljoenen euro’s oorspronkelijk publiek geld in het Yantai-project gestoken. (Foto: Bri Bri en Bert Kaufmann/Flickr)

De Rijksuniversiteit Groningen heeft miljoenen euro's oorspronkelijk publiek geld in het Yantai-project gestoken, hoewel toenmalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs uitdrukkelijk had gezegd dat hier alleen privaat geld voor mocht worden gebruikt.

Dit blijkt volgens Het Financieel Dagblad uit onderzoek van universiteitsraadslid Jasper Been van de studentenbeweging DAG. Ook de externe accountant van de universiteit en de Onderwijsinspectie plaatsen in vertrouwelijke documenten vraagtekens bij de financiering van het project in China.

Been deed een beroep op de Wet openbaarheid bestuur. DAG zal vrijdag later op de dag zijn bevindingen presenteren.

De RUG wilde in de Chinese stad Yantai een campus realiseren, waar duizenden Chinese studenten Nederlands universitair onderwijs zouden gaan volgen. De voorbereiding werd begroot op een miljoen euro, maar uiteindelijk liepen de kosten op tot 2,8 miljoen euro. In februari werd het project afgeblazen.

De universiteit betrad volgens een woordvoerder met dit project een onbekend en gecompliceerd terrein en dit dwong de universiteit ertoe creatief te zijn.

