Hennepteler Hempflax richt zich op nieuwe afzetmarkt: 'Maar niet in zeven sloten tegelijk'

Het gaat goed met hennepvezelbedrijf Hempflax uit Pekela, dat afgelopen jaar met 2600 hectare geteelde hennep een mijlpaal heeft bereikt. 'Dat is in de geschiedenis van Hempflax nog nooit eerder voorgekomen', zegt directeur Mark Reinders.

Het Pekelder bedrijf levert vezelhennep dat wordt toegepast in bijvoorbeeld de bouw, in isolatiemateriaal en in auto-interieurs.

Roemeense fabriek

Drie jaar geleden bouwde Reinders met Hempflax in Roemenië een kopie van de fabriek die in Oude Pekela staat. Hoewel de capaciteit van die fabriek nog niet volledig wordt benut, groeit de productie in Oost-Europa jaar na jaar.

Reinders: 'De fabriek in Roemenië doet natuurlijk mee aan de groeiende teelt. Daar kan 5000 hectare worden verwerkt, op dit moment is dat echter nog 1000. Het is gebouwd op de groei. Elk jaar doen we er ongeveer 200 hectare bij. Dat ligt nu op schema.'

Nieuwe afzetmarkt

Reinders zegt zich met Hempflax te richten op nieuwe afzetmarkten, een proces dat vooralsnog prima uitpakt. 'Wij leveren vanuit Roemenië nu aan Turkije en Italië, in vrij grote hoeveelheden.'

Wat het volgende land is, durft de directeur niet te zeggen. 'Eerst zorgen dat wat je hebt, dat je dat goed doet. We moeten niet in zeven sloten tegelijk lopen.'

Toch laat Reinders het woord 'Amerika' vallen. 'Denk daar bijvoorbeeld aan. Er ligt momenteel een wetsvoorstel op het bureau van Trump om industriële hennepteelt te onderscheiden van marihuana, alleen die is nog niet getekend.'

