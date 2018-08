'Treinreizigers richting Assen moeten dit weekend rekenen op drie kwartier vertraging'

Wegens werkzaamheden aan het spoor bij Haren rijden van vrijdagochtend tot zondagnacht geen treinen tussen Groningen en Assen, waardoor treinreiziger op vertraging moeten rekenen.

'Tussen een kwartier en drie kwartier', voorspelt woordvoerder Mercedes Grootscholten van ProRail. Dit geldt ook voor de trajecten Groningen-Weener en Groningen-Veendam.

Extra bussen

Het heeft allemaal te maken met diverse werkzaamheden aan het spoor. Zoals bij Haren, waar een tunnel onder het spoor wordt geplaatst. De NS zet daarom bussen in tussen Groningen en Assen, Arriva doet hetzelfde op de trajecten Groningen-Weener en Groningen-Veendam.

Grootscholten: 'Op de reisplanner van NS staat dat heel netjes opgeschreven.'

Werkzaamheden

Drie dagen voor het inleggen van de tunnel is best kort, zegt de woordvoerder. 'Je moet het oude spoor weghalen, waarna de tunnel er in drie delen wordt ingelegd. Daarna moet je het spoor weer terug bouwen en alles testen. En dan moet alles het maandag weer doen.'

Het scenario dat de werkzaamheden maandagochtend niet klaar zijn, acht Grootscholten niet groot. 'We gaan ervan uit dat het lukt, maar het is spannend. Zo niet, dan laten we dat tijdelijk weten via onze kanalen. Daar moeten reiziger dan op letten.'

Aanschouwen

Er is een mogelijkheid voor geïnteresseerden om de werkzaamheden vanaf gepaste afstand te aanschouwen. Je moet er volgens de woordvoerder echter wel een 'hobbyist' voor zijn om daarvoor uit je bed te komen, gezien de tijden.

'Er zijn twee plekken om te kijken. Op een tribune aan de westelijke kant van het spoor en één aan de oostelijke kant. Er zijn drie momenten waarop er iets gebeurt. Vrijdagnacht van 03.00 tot 05.00 wordt het eerste stuk erin gelegd, zaterdagmiddag van 12.30 tot 15.00 het middenstuk en zaterdagnacht het laatste stuk 04.15 tot 06.15.'

'Zaterdagmiddag is het meest geschikte moment', besluit Grootscholten.

