Het menu op het platteland: aardappelen, groenten en een stukje vlees

De plek waar je woont, vertelt iets over je eetgewoonten. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG op basis van gegevens van Lifelines, het grote noordelijke bevolkingsonderzoek.

Het is voor het eerst dat is aangetoond dat er binnen Noord-Nederland regionale verschillen zijn in eetcultuur. En dat kan weer belangrijk zijn bij het verstrekken van voedingsadviezen.

'Concreet: denk aan regio's waar vlees wordt gegeven, die kan je adviezen geven voor vleesvervangers. Dat is meer op zijn plaats dan bijvoorbeeld een advies om te matigen met suiker in de koffie', zegt onderzoeker Louise Dekker.

Snacken

'En in regio's waar veel wordt gesnackt kan aandacht zijn voor gezonder snacken. Of informatie over gezonde eetmomenten op een dag.'

Vier patronen

'Er is een zoetekauwpatroon, een snackpatroon, een Hollandse happatroon en een gezond voedingspatroon. Zijn die regionaal afhankelijk? Daar hebben we naar gekeken. Dan blijkt dat bijvoorbeeld in Oost-Groningen en Noord-Drenthe groenten en fruit niet populair zijn.'

In stedelijk gebied zijn vooral gezond eten en snacks en kant-en-klaarmaaltijden populair, blijkt uit de cijfers. In de provincie wordt met name aardappelen, vlees en groenten gegeten. En daar wordt ook meer alcohol geconsumeerd.

