'College van Bestuur voorzag Universiteitsraad van desinformatie'

Een groot deel van de Universiteitsraad van de RUG had al het idee dat de kosten voor de campus in China onderschat werden, maar kon dat niet bewijzen omdat ze van desinformatie voorzien werd.

Dat zegt Olaf Scholten, hoogleraar natuurkunde en lid van de Universiteitsraad.

Echt bewijs

'We hadden dit al een tijdje zien aankomen en hebben het meerdere malen aangekaart, zowel in besloten als open overleggen, dat naar ons idee dingen rammelden', zegt Scholten. 'Als U-raad heb je alleen het vermoeden dat er iets fout zit, echt bewijs is heel moeilijk boven tafel te halen. Wat er nu op tafel ligt, lijkt op echt bewijs.'

Expliciet

Volgens Scholten heeft de Universiteitsraad meerdere malen in detail doorgevraagd naar de kwestie. 'Maar je bent afhankelijk van de informatie die het College van Bestuur geeft. Zij zijn de ambtenaren, wij het controlerende lichaam. Die functie hebben we ook ten volle uitgevoerd. Daar waar we problemen voorzagen, hebben we expliciet om informatie gevraagd.'

Die informatie, zegt Scholten, was niet waar de Universiteitsraad om vroeg. 'Naar wat nu blijkt, was dat soms desinformatie. In normaal onderling mensverkeer zeg je dan dat er gelogen is, maar ik ben geen politicus uit Den Haag.'

Imagoschade

Hoe nu verder, durft Scholten niet te zeggen. 'Naar mijn eigen idee is het vertrouwen van het college naar de Universiteitsraad geschaad. Wat voor consequenties dat moet hebben, weet ik niet. Ik denk dat in eerste instantie het college van bestuur en de raad van toezicht aan zet zijn. Als U-raad moeten we de vinger aan de pols houden.'

Eén ding is zeker, zegt de hoogleraar: 'Dit doet het imago van de Rijksuniversiteit zeker geen goed, om me voorzichtig uit te drukken. Het is slecht.'

Reactie Groninger Studentenbond

De Groninger Studentenbond vraagt de universiteit 'open kaart te spelen over de gemaakte kosten'.

'De belastingbetaler hoort het te weten als er belastinggeld gebruikt is', zegt voorzitter Jolien Bruinewoud.

