Werkstraf voor online bedreigen premier Rutte Mark Rutte (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

De 48-jarige man uit Winschoten die vorig jaar februari via Facebook opriep minister-president Mark Rutte 'op te hangen' of 'dood te schieten' is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur.

De politierechter wil voorkomen dat de man opnieuw dergelijke 'schofterige' berichten plaatst en legde hem ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op.

Kinderachtig De minister-president liet aangifte doen. Tijdens het onderzoek kwamen de agenten bij de man in Winschoten uit. Die had de minister niet willen beledigen, zei hij tegen de agenten. Hij wilde alleen maar zijn frustratie uiten. Hij noemde zijn aanhouding 'kinderachtig'. De man verscheen niet op zitting. Ziek De zaak stond in januari op de agenda van de politierechter. Toen meldde de man zich kort voor zitting ziek en werd de zaak uitgesteld. De rechter maakte deze keer korte metten met de zaak. 'Hij neemt geen verantwoordelijkheid. Zijn daad is niet kinderachtig, maar ronduit schofterig', zei de rechter. Om die reden verlengde de rechter het voorwaardelijke deel van de straf. Lees ook: - Zaak tegen Winschoter die Mark Rutte bedreigde opnieuw uitgesteld