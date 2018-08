Kamerlid noemt financiering Yantai-project 'onvoorstelbaar en onaanvaardbaar'

'Het lijkt er sterk op dat er alles aan gedaan is dit buiten het zicht van de overheid te houden. Dat is onvoorstelbaar en onaanvaardbaar.'

Dat zegt Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66 over het onderzoek waaruit blijkt dat publiek geld is gebruikt voor het opzetten van een campus in China door de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoek DAG

Universiteitsraadslid Jasper Been van de studentenbeweging DAG kreeg dat met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur boven tafel.

'Ik heb de afgelopen jaren gezien hoe fanatiek het bestuur bezig was dit heilloze project te realiseren. Daarbij leek geen middel geschuwd te worden en dat blijkt nu wel', zegt de onderwijswoordvoerder van D66.

Minister: 'Alleen privaat geld'

Toenmalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs had uitdrukkelijk gezegd dat er alleen privaat geld mocht worden gebruikt voor het Yantai-project. DAG stelt dat er ook publiek geld in is gestoken.

'Als ik het zo lees heeft het universiteitsbestuur er alles aan gedaan om het ook niet zichtbaar te maken', zegt Van Meenen. 'Ondanks stellige beweringen dat er geen publiek geld mee gemoeid zou zijn, blijkt dat wel zo te zijn. En dat is buitengewoon kwalijk.'

Strafbaar?

Maar is dat creatief boekhouden, of is het ook strafbaar?

'Dat weet ik niet, ik ben maar een eenvoudige wiskundeleraar. Maar dit kan niet zonder gevolgen blijven', benadrukt Van Meenen.

'Het lijkt erop dat bestuurders doelbewust een loopje hebben genomen met de waarheid. Ook in de richting van de overheid, dat kunnen we niet op ons laten zitten.'

