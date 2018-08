Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Cel voor inbraak bij tennisclub Bedum (Foto: ataelw/Flickr (creative commons))

Voor een inbraak in een tennisclub in Bedum is een 26-jarige man uit Onderdendam veroordeeld tot een celstraf van drie maanden. Hiervan is één maand voorwaardelijk.

De man vernielde op 19 november een raam van het clubgebouw en wurmde zichzelf naar binnen. Hij doorzocht het pand en opende kasten, op zoek naar iets van zijn gading. De man verdween uiteindelijk met een doos hamburgers en tosti's. 'Ergerlijk' De Onderdendammer verscheen niet op zitting. De rechter noemde de daad ergerlijk. 'Zo'n vereniging draait op vrijwilligers. Daar komt dit hard aan.'