Lopend Vuur: Ik blijf mijn biertje drinken, ook al wordt 't duurder

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid wil dat alcoholische drank duurder wordt. Bovendien mag het niet langer met korting in de winkels aangeboden worden.

RTL Nieuws schrijft dat na inzage in een conceptversie van het Preventieakkoord. Met dat akkoord wil de staatssecretaris de gezondheid van de Nederlanders verbeteren.

Het Nationaal Preventieakkoord bestaat uit een reeks afspraken tussen politiek en partijen als gemeenten, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven.

Minimumprijs voor alcohol

Volgens RTL Nieuws wil Blokhuis drankaanbiedingen uitbannen door een minimumprijs in te stellen voor alcohol. Ook wil hij kijken naar de accijnzen op alcoholische drank.

