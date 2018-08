Deel dit artikel:













'In paniek doen mensen domme dingen, wij proberen ze iets bewuster te maken' De 'three-minute-store' in Delfzijl (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

In het centrum van Delfzijl is de komende drie weken een zogenaamde 'three-minute-store' van de brandweer gevestigd. Om voorlichting te geven over de gevaren van een woningbrand.

'Gemiddeld heb je als bewoner drie minuten om te vluchten, dat is heel weinig', zegt Hans Foekens van de brandweer. Bewust maken van de gevaren 'De meeste slachtoffers bij brand vallen in hun eigen woonomgeving. En dan gaat het vaak om ouderen. We willen ze ervan bewust maken wat je zélf kan doen om je huis brandveilig te maken.' In het pand in Delfzijl zijn verschillende ruimtes uit een huis nagebootst - zoals een slaapkamer en de keuken - om de gevaren van brand duidelijk te maken. 'Elke kamer heeft zijn eigen risico op brand. Bij de slaapkamer is dat bijvoorbeeld een oplader die onder een kussen ligt. Of een nachtlampje waar een doekje op ligt.' De grootste oorzaken Roken en koken zijn de grootste oorzaken van een woningbrand. 'Roken op de slaapkamer en dan in slaap vallen, bijvoorbeeld. Maar ook vlam in de pan, of een theedoek die in brand vliegt.' Wat moet je niet doen? En wat moet je absoluut niet doen als je brand hebt? 'Kijken of je nog spullen uit huis kunt halen. Je moet zo snel als mogelijk je huis uit. Je kinderen en je dierbaren moet je natuurlijk wel meenemen, maar dan zo snel mogelijk je huis uit.' 'In paniek doen mensen domme dingen, wij proberen ze iets bewuster te maken.'