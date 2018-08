Minister: als het klopt, dan moet de RUG het geld terugbetalen

De Rijksuniversiteit Groningen zal het geld dat aan het mislukte Yantai-project is besteed moeten terugbetalen, als het inderdaad om publiek geld gaat.

Dat laat minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) via een woordvoerder weten. De Onderwijsinspectie gaat uitzoeken of de conclusies van Jasper Been van studentenbeweging DAG juist zijn.

Publiek geld

Vrijdagochtend bleek uit onderzoek van Been dat de Rijksuniversiteit Groningen miljoenen euro's oorspronkelijk publiek geld in het Yantai-project heeft gestoken, hoewel toenmalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs uitdrukkelijk had gezegd dat hier alleen privaat geld voor mocht worden gebruikt.

Als dat inderdaad het geval is, dan kan de RUG dus een rekening verwachten. De RUG ontkent dat er belastinggeld is gebruikt om de Chinese campus te financieren.

Lees ook:

- RUG over Yantai-project: 'We hebben geen belastinggeld gebruikt'

- 'College van Bestuur voorzag Universiteitsraad van desinformatie'

- Kamerlid noemt financiering Yantai-project 'onvoorstelbaar en onaanvaardbaar'

- 'RUG stak miljoenen aan publiek geld in Chinese campus'

- Definitief: RUG schrapt plan voor campus Yantai