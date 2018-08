Danny Buijs houdt vast aan winnend elftal FC Groningen

FC Groningen speelt zondagmiddag thuis tegen PEC Zwolle met hetzelfde basiselftal dat vorige week tegen De Graafschap de eerste overwinning van het seizoen behaalde.

Dat betekent dat Mateo Cassierra opnieuw in de spits staat en Michael Breij op het middenveld. Breij scoorde tegen De Graafschap de winnende goal bij zijn debuut in de basis.

De nieuwe aanvaller Jannik Pohl, die deze week naar FC Groningen kwam, zit voor het eerst bij de selectie. Hij start op de bank.

Mahi is fit

Mimoun Mahi is weer fit, maar nog niet voor een hele wedstrijd in de basis. 'Hij komt er mogelijk na rust in om nog wat te forceren', zegt verslaggever Stefan Bleeker.

De vermoedelijke opstelling: Padt, Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker, Hrustic, Doan, Breij, Reis, Warmerdam, Cassierra

'Zwolle niet onderschatten'

PEC Zwolle is de enige ploeg in de eredivisie zonder punten, maar trainer Danny Buijs waakt voor onderschatting.

'Ze hebben een lastig programma gehad. Zwolle gaat nog veel punten pakken. Maar hopelijk aankomende zondag nog niet.'

Treinverkeer

Supporters die de wedstrijd (zondagmiddag 12.15 uur) willen bezoeken moeten er rekening mee houden dat het treinverkeer van en naar Stad grotendeels plat ligt.

Lees ook:

- Jannik Pohl tekent voor drie jaar bij de FC: 'Groningen is een grote club'

- 'Ik maak me nog steeds wel een beetje zorgen om de FC'

- Breij zorgt met winnende kopbal voor opgeluchte gezichten bij FC Groningen