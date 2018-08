Zeven kandidaten voor overname failliete camping De Papaver

Er hebben zich zeven kandidaten gemeld die de failliete camping De Papaver in Sellingen willen overnemen. Dat meldt curator Pieter Lettinga. Volgens hem gaat het onder meer om een aantal professionele recreatieondernemingen.

Zandwinning

Camping de Papaver werd onlangs failliet verklaard. Eigenaar Hans Doorschodt zegt dat de camping niet te exploiteren is zolang de zandwinning in de plas waaraan de Papaver grenst onverminderd doorgaat.



Ongelijk

Volgens hem zijn de oevers van die plas steil en daardoor gevaarlijk. Hij vindt dat het bedrijf dat zand wint in gebreke blijft, en stelt dat gemeente en provincie verzuimen in te grijpen. Maar in diverse juridische procedures is hij in het ongelijk gesteld.



Schuld

Doorschodt hield het hek van de camping vanaf dit voorjaar dicht, vanwege de volgens hem te gevaarlijke zwemplas.

Het faillissement werd aangevraagd door de gemeente, die nog 70.000 euro toeristenbelasting te goed heeft van de Papaver. De totale schuld bedraagt volgens de curator ongeveer 130.000 euro. Zo moet er ook nog een energierekening betaald worden.

Grond en opstallen

Doorschodt is niet alleen eigenaar van de failliete Papaver BV, dat de camping exploiteerde, maar ook van Roos Onroerend Goed BV waarin de grond en de opstallen van dezelfde camping zijn ondergebracht. Die BV is niet failliet.



Prijs

Een eventuele overnamekandidaat zal dus ook zaken moeten doen met Doorschodt.

Die wil de camping wel verkopen: 'Als ik de prijs krijg die ik wil, ben ik weg.'

Hoeveel hij er voor wil hebben laat hij niet los. 'Wat ik wel kan zeggen is dat ik de afgelopen vijftien jaar twee miljoen euro in de camping heb geïnvesteerd, nog afgezien van het werk en de energie die ik er in heb gestoken'.



Zelf aansprakelijk

De kans bestaat dat Doorschodt uiteindelijk zelf opdraait voor de schulden van de camping. Lettinga: 'De vraag is af hij als bestuurder gehandeld heeft zoals je van een bestuurder mag verwachten'.

Zo niet, dan is het mogelijk dat Doorschot uiteindelijk persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld.

Lees ook:

- De Papaver failliet: 'Wie wil er nu een camping met zulke vooruitzichten?'