Projectleider noemt zorgexperiment al na een maand geslaagd

Experiment Noaber Goud van zorginstelling Lentis is na een maand al een succes. Begin augustus trok studente Sanne van der Veen in bij een begeleidend woonvorm in de Groningse wijk Helpman, waar 35 mensen wonen met een psychiatrische aandoening.

Met het experiment probeert zorginstelling Lentis verschillende groepen in onze samenleving te mengen.

Enthousiasme

'Nu is onze maatschappij nog zo georganiseerd dat kwetsbare groepen steeds meer aan de zijlijn komen te staan', vertelt projectleider Geeske van der Weerd van Lentis. 'Het was dan ook superspannend om te doen. Toen het eenmaal liep, merkte je gewoon dat iedereen erg enthousiast was.'



Als je mensen zonder zo'n ziekte binnenhaalt, dan verbreed je bij anderen de horizon Yuri Bijzitter - Woont in woonvorm

Warm welkom

Van der Veen is de eerste persoon die meedeed aan het experiment. 'Ik voel mij erg welkom. En het is eigenlijk niet heel anders wonen dan je gewend bent. Je hebt gewoon een eigen woning, een eigen voordeur. Als je thuis komt van werk dan vragen mensen hoe het op het werk was. Dus ik merk echt geen verschil met ergens anders wonen.'

De proef sprak Van der Veen vooral aan, omdat er twee werelden worden gemengd. Die van mensen mét psychiatrische aandoening en die van mensen zonder zo'n aandoening. 'Ik krijg ook wel mee dat er zoveel bezuinigd wordt in de zorg en daarom leek het mij zo gaaf om hierin iets te kunnen betekenen.'

De buitenwereld

Yuri Bijzitter woont nu een jaar in de beschermde woningvorm en ook hij maakt het experiment van dichtbij mee. Hij is erg tevreden over Noaber Goud.

'Ik heb meerdere problemen, waaronder angststoornissen. In deze beschermde woonvorm word ik goed geholpen. Maar als je in een psychiatrische omgeving woont, sluit je je af van de buitenwereld. Dus als je mensen zonder zo'n ziekte binnenhaalt, dan verbreed je de horizon van mensen in zo'n psychiatrische omgeving.'

Toch denkt Yuri dat niet iedereen geschikt is om in zo'n omgeving te wonen. 'Je moet wel tegen een stootje kunnen. Dat zijn vaak kleine dingen. Mensen die bijvoorbeeld zomaar uit het niets gaan lachen. Dat moet je wel kunnen respecteren.'

Als ik zie hoeveel energie er nu al loskomt, heb ik zelf al het idee dat het geslaagd is Geeske van der Weerd - Projectleider

Beautydagje

Ook Van der Veen beaamt dat. 'Er wordt wel van je verwacht dat je sociaal bent, dat je initiatief neemt en dat je niet oordeelt. Er wonen hier mensen met een indicatie en daar moet je rekening mee houden. Ik denk wel dat ze daar mensen op hebben uitgekozen.'

Maar er komt meer bij kijken. Je mag hier wonen tegen een lagere prijs dan dat een gemiddelde studentenkamer kost, maar je moet wel vier uur per week vrijwilligerswerk doen. Dat kan koffiedrinken met de bewoners zijn, boodschappen doen of samen naar het Hoornsemeer gaan. De invulling van het vrijwilligerswerk is aan de bewoner zelf.

Van der Veen: 'Ik heb het idee om met de vrouwelijke bewoners hier wat op te starten, een beautydagje of zoiets...'

Geslaagd

Projectleider Van der Weerd is erg tevreden over het experiment. Ze krijgt veel positieve reacties van de mensen die in de zorginstelling wonen.. 'Als ik zie hoeveel energie er nu al loskomt, heb ik zelf al het idee dat het geslaagd is', vertelt Van der Weerd. 'En het is helemaal geslaagd als ze het ook overnemen op andere plekken.'

