Kans op nog een nieuwe speler bij FC Groningen 'is minimaal'

Het lijkt erop dat FC Groningen geen nieuwe speler meer aantrekt voor het verstrijken van de transferdeadline. 'De kans is minimaal', aldus algemeen directeur Hans Nijland.

'Ron Jans heeft voortdurend overleg met de trainers en technische staf. Er was wel wat aanbod van spelers, maar alleen voor de posities die wij goed bezet hebben. Als het dan geen absolute versterkingen zijn dan kan je je kruit beter droog houden', zegt Nijland.



Om 24.00 uur op slot

De transferdeadline sluit vrijdagavond om 24.00 uur. Tot die tijd kan FC Groningen nog een speler halen als vervanging voor de naar Heracles vertrokken Jesper Drost.

'Zeg nooit nooit'

Nijland verwacht dus dat er geen spelers meer bijkomen.

'Zeg nooit nooit, maar zoals ik er nu tegenaan kijk verwacht ik niet dat er nog wat gebeurt. Dan moet er zich nog een geweldige kans voordoen. Maar nogmaals, het is nog geen twaalf uur. Op dit moment is het antwoord nee, tenzij er zich dus nog een kans voordoet. Maar de kans is echt minimaal.'

