86-jarige springt zich na tia weer fit op de trampoline Jenny Hertsig (Foto: Jan Been / RTV Noord)

Twee keer in de week klimt Jenny Hertsig in de sporthal in Opende op de mini-trampoline om mee te doen aan jumpingfitness. Op zich niets bijzonders, totdat je weet dat ze 86 is en net zo fanatiek meespringt als de andere, veel jongere, deelnemers.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Een uur lang onafgebroken op de beats van moderne muziek oefeningen doen om fit te blijven. Doe het haar maar eens na. Onwillig been en andere ongemakken Enkele jaren geleden kreeg Jenny Hertsig een tia. Een onwillig been en andere ongemakken waren het gevolg. Om weer fit te worden en om de motoriek te verbeteren ging ze zwemmen. Maar dat leverde niet het gewenste resultaat op en ook zumba was niet de oplossing. Via haar dochter kwam ze in aanraking met jumpingfitness en dat werkt. Stuk sterker geworden 'Sinds ik dit doe ben ik een stuk sterker geworden en merk ik dat ik weer beter loop en beweeg.' Dochter Carmen Grondsma-Hertsig bevestigt dat: 'Je ziet het vooral aan haar zwakke been. Daarin is de spiersspanning weer helemaal terug.' Instructeur Astrid Witte is verrukt over het resultaat: 'Je ziet dat ze vooruit gaat en dat ook de conditie toeneemt. Ik geef veel les aan ouderen, maar zo fit als Jenny zijn er niet veel.' Prettig moe Word je niet doodmoe van al dat gespring? 'Ik word er prettig moe van, mijn hoofd is leeg en ik krijg er energie van. Zolang het kan ga ik er mee door. Ik vind het heerlijk en het is ook nog eens goed voor mijn bloeddruk.'