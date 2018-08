Hondekop op transport vanuit Oude Pekela

Een bijzonder schouwspel in Oude Pekela: daar vertrok vrijdag een ouderwetse trein. Niet via het spoor, maar op een dieplader.

Hondekop

De trein is een zogeheten 'Hondekop', die in de tweede helft van de jaren 50 van de vorige eeuw is gebouwd. De trein was eigendom van Jan Hendriks, die het vehikel heeft opgeslagen in zijn huidige woonplaats Oude Pekela. Daarvóór stond de Hondekop naast zijn boerderij in Meeden.

Geen geschikte plek

Hendriks koopt de trein een jaar of vijf geleden van het Verkeerspark in Assen, dat niet veel later failliet gaat. In Meeden gebruikt hij de trein onder meer als een thuisbar, zoals te zien is aan de toog en de tap in de wagon. Maar na zijn verhuizing naar Oude Pekela heeft hij geen geschikte plek meer waar hij de oude trein kwijt kan.

Camping

De Pekelder komt in contact met Jervin Tonneman van Camping Land van Zee in Wieringerwerf. Op die camping staat onder meer een tram, een helikopter en de oude tourbus van rockband U2 waarin gasten kunnen overnachten.

De Hondekop past daar prima bij vinden beide mannen, en niet veel later is de koop beklonken. Hendriks is er blij mee: 'Deze trein blijft bewaard voor de toekomst en dat was mijn bedoeling.'

Ook campingeigenaar Tonneman is tevreden: 'We zijn bijzonder blij dat we 'm hebben'.

Deal

Hendriks is zeker van plan te ervaren hoe het straks is in de oude trein: 'Dat is onderdeel van de deal, dat ik er met mijn vriendin en kleinkinderen een aantal dagen in ga bivakkeren.'