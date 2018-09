Onrust bij cliënten en vrijwilligers dienstencentrum in Leek

Het zijn onzekere tijden voor de cliënten, vrijwilligers en beroepskrachten van dienstencentrum De Schutse in Leek. Het centrum dreigt per 1 januari de deuren te moeten sluiten als de nieuwe gemeente Westerkwartier van start gaat.

De Schutse aan de Oldenoert biedt onderdak aan instellingen die vooral ouderen helpen. Het gaat onder meer om administratiehulpen, mensen die helpen bij het invullen van belastingpapieren, Seniorweb, het repaircafé, de klussendienst en het ouderenvervoer. In totaal werken er zo'n vijfhonderd vrijwilligers.

Krijgen we nog hulp?

De Schutse verloor de Europese aanbesteding, maar legt zich daar niet bij neer omdat het vindt dat de procedure onzorgvuldig is verlopen. Binnenkort dient daarover een kort geding, maar ondertussen neemt de onrust toe.

Wat er met die vrijwilligersorganisaties gaat gebeuren na 1 januari is uiterst onzeker, schetst Tineke Turksema van De Schutse. 'Wij helpen honderden inwoners van Leek, maar of wij dat volgend jaar nog doen weten we nog niet.'

'En dat zorgt voor onrust bij onze cliënten. Die willen bijvoorbeeld weten of ze nog hulp krijgen bij het invullen van de belastingpapieren. Wij kunnen daar geen antwoord op geven. En ook de vrijwilligers hebben nog geen idee waar ze aan toe zijn.'

Nog drie over

De gemeente Westerkwartier wil het welzijnswerk laten uitvoeren door een organisatie. Vier instellingen dongen in een Europese aanbesteding mee naar de klus. Daar zijn nu nog drie van over.

Welke dat zijn wil de gemeente Westerkwartier niet zeggen omdat de procedure nog niet is afgerond en er moet worden gewacht op de uitspraak van de rechter. Duidelijk is in elk geval wel dat De Schutse, die samen met andere instellingen onder de naam Vlechter meedeed is afgevallen.

Nieuwe kans

Vlechter, en dus De Schutse, wil een nieuw kans en hoopt haar gelijk te halen bij de rechter. Mocht de rechtszaak worden gewonnen dan is dat nog geen garantie dat De Schutse het welzijnswerk wel mag gaan uitvoeren, realiseert Turksema zich.

We hebben heel veel kennis en ervaring in huis, dat mag niet verloren gaan Tineke Turksema - De Schutse

'We krijgen dan de mogelijkheid om te laten zien wat we in huis hebben en hoe belangrijk ons werk is. We hebben heel veel kennis en ervaring in huis, dat mag niet verloren gaan. Garantie dat ons werk wordt voortgezet door de nieuwe aanbieder is er niet.'

'Grote waarde aan werkzaamheden'

Henk Kosmeijer van de stuurgroep Westerkwartier: 'De organisatie die vanaf volgend jaar het welzijnswerk gaat uitvoeren is niet verplicht de activiteiten van De Schutse over te nemen, maar we hechten daar wel grote waarde aan.'

'Bij de beoordelling van de drie partij die nu nog in het aanbestedingstraject zitten wordt zeker gekeken hoe ze de bestaande infrastructuur in hun organisatie willen integreren', aldus Kosmeijer.

