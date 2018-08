Dit weekend in Groningen: Hangen aan Wia's lippen én aan een spijkerbroek

Hang je aan de lippen van Wia Buze en Erwin de Vries tijdens Pura Vida? Of hang je liever aan een spijkerbroek boven een zwembad? De keuze is reuze dit weekend.

1) Ballon Fiesta

Tientallen heteluchtballonnen gaan de lucht in tijdens Ballon Fiesta Meerstad. Vrijdag- en zaterdag begint het evenement om 17.30 uur met als climax de Night Glow. Om 21.30 uur hangen de luchtballonnen als lampionnetjes in de lucht.



2) Ik heb nog zo gezegd...

...'geen bommetje!'. Nou ja, dat is dus wél de bedoeling tijdens het NK Bommetje in Zwembad Noord Stadskanaal. Zaterdag wordt er vanaf 16 uur om de nationale titel gestreden in twee rubrieken: jeugd tot en met 12 jaar en de categorie 13 jaar en ouder. Wie maakt de grootste plons? Aanmelden kan bij de kassa.

3) Naar het slagveld!

Ter Apel staat zaterdag en zondag in het teken van de Middeleeuwen. Bij Klooster Ter Apel lijkt het beide dagen alsof het 1465 is. Soldaten, maar ook marktkooplui, ambachtslieden en muzikanten hebben hun kampementen daar opgeslagen. Ook is er een slagveld. Even onder ons, het is niet echt natuurlijk...



4) Wia en Erwin eren Ede

Ede Staal leeft nog altijd voort in en ver buiten onze provincie. Tijdens de twaalfde editie van Pura Vida in Blauwestad brengen Wia Buze en Erwin de Vries vanaf 19.30 uur samen met het Noord Nederlands Orkest een ode aan Ede. Langs het Oldambtmeer kun je met je stoeltje of op je kleedje plaatsnemen.

5) Ff blijven hangen

Sommige mensen trekken 'm aan, anderen hangen aan de pijpen. Tja, een spijkerbroek is wat dat betreft multifunctioneel. Zondag mogen bezoekers van het K.P. Zijlbad vanaf 14.00 uur proberen zo lang mogelijk aan een spijkerbroek te blijven hangen.

Geniet van je weekend!