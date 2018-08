Deel dit artikel:













Motorrijder gaat onderuit en raakt gewond Hulpdiensten op de plek van het ongeluk (Foto: De Vries Media)

Een motorrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt toen hij met zijn motor onderuit ging in een flauwe bocht. Hij kwam daarbij in de greppel terecht.

Dat gebeurde aan de Warfhuisterweg bij Warfhuizen. Uit de greppel gehaald De motor van de man werd door andere motorrijders weer uit de greppel gehaald. De motorrijder was volgens een woordvoerder van de politie goed aanspreekbaar, maar is wel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.