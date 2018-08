Ook slapen op de hotelboot wordt goedkoper voor internationals

De prijs voor een overnachting op hotelboot MS Andante in het Eemskanaal is verlaagd van 49,95 euro naar 25 euro. Dat maakte de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vrijdag bekend.

De hotelboot is een van de sleep-in locaties voor internationale studenten die nog geen woonruimte hebben gevonden.

Minimaal zeven nachten

Over de prijs van het slapen op de boot was veel te doen. Studenten moesten de accommodatie namelijk voor een periode van minimaal 28 nachten boeken, wat neerkwam op ruim 1.300 euro per maand. Bij deze prijs was ontbijt, lunch en diner inbegrepen. Volgens de nieuwe voorwaarden moet de boot minimaal zeven nachten geboekt worden á 25 euro per nacht.

Studenten die nog tegen het oude tarief op de boot hebben geslapen, krijgen het teveel betaalde bedrag terug. Overigens is de prijs nog niet aangepast in het boekingsformulier op de website van de hotelboot.

Tent gratis

Donderdag maakten de RUG en de Hanzehogeschool al bekend dat de overnachtingen in een tent op het ACLO-terrein vanaf nu gratis zijn. Dat gebeurde op aandringen van studentenfracties. Eerder moesten internationale studenten nog 12,50 euro per dag betalen.

Lees ook:

- Internationale studenten hoeven niet meer te betalen voor tentovernachting

- Internationale studenten kunnen terecht op hotelboot; kosten: 1300 euro per maand

- 'Koppel studenten bij inschrijving al direct aan een kamer'

- Kamervragen over tekort aan studentenkamers