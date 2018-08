Deel dit artikel:













Groningen is niet langer het lelijke eendje in campingland Steeds meer kampeerders weten Groningen te vinden (Foto: Remko de Waal/ANP)

Het gaat goed met het campingbezoek in onze provincie. In de eerste helft van dit jaar konden campings 13.000 gasten méér welkom heten dan in dezelfde periode vorig jaar.

Aan die stijging van ruim 48 procent kan geen enkele andere Nederlandse provincie tippen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Friesland en Drenthe populairder Groningse campings kunnen wat betreft het aantal gasten nog niet opboksen tegen de andere twee noordelijke provincies. Onze provincie trok in de eerste helft van dit jaar zo'n 40.000 gasten, terwijl Drenthe (100.000) en Friesland (109.000) het meer dan twee keer zo goed deden. Utrecht en Flevoland voorbij Door de sterke groei is Groningen nu wel Flevoland en Utrecht voorbij gestreefd op de landelijke ranglijst. Die provincies staan nu respectievelijk laatste en voorlaatste als het gaat om aantal campinggasten. Belgen en Duitsers spekken de kas volgens het CBS is de toegenomen populariteit van campings vooral te danken aan een stijging van het aantal buitenlandse gasten. Dat aantal steeg landelijk gezien namelijk sneller dan het aantal Nederlanders op kampeerterreinen. Het merendeel van de buitenlandse campinggasten kwam uit Duitsland (77 procent) en België (12 procent). Het aantal Duitse gasten nam in de eerste helft van dit jaar met 9 procent toe, het aantal Belgen met 14 procent. Gelderland boven Gelderland is overigens de provincie waar het meest gekampeerd werd. Daar verbleven het eerste halfjaar 256 duizend gasten, 31 duizend meer dan een jaar eerder. Lees ook: - 'De beste campings van Nederland staan in Groningen'

