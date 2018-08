Deel dit artikel:













Oldambt trekt ten strijde tegen oprukkend onkruid (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

De ergste droogte is voorbij, en dat is te zien het aan onkruid dat weer de kop opsteekt. Dat merken ze ook in de gemeente Oldambt.

Het zal nog wel even duren voordat het neerslagtekort van de afgelopen maanden is verdwenen. Maar er valt inmiddels weer voldoende regen om het onkruid welig te laten tieren. Wegbranden En dat leidt weer tot vragen en klachten aan het adres van de gemeente. Die is inmiddels begonnen om het onkruid te verwijderen. Dat gebeurt met borstel -en veegmachines en met branders. Zonder chemische middelen Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet meer toegestaan. Het moet tegenwoordig allemaal milieuvriendelijk. Het nadeel daarvan is dat het onkruid eerder terugkomt, zegt de gemeente. En het verwijderen kost nu ook meer tijd. Kortom: 'Het is dus logisch dat u nog af en toe onkruid ziet'. Lees ook: - Maaiwerkzaamheden voorlopig opgeschort: 'Luisteren naar gezond verstand'

