Creatief boekhouden bij de Rijksuniversiteit Groningen?

De Rijksuniversiteit Groningen heeft miljoenen euro's belasting geld in het Chinese Yantai-project gestoken. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Toenmalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs uitdrukkelijk had gezegd dat voor de campus in Yantai alleen privaat geld voor mocht worden gebruikt. Dat zegt Japser Been van studentenbeweging Democratische Academie Groningen (DAG), naar aanleiding van eigen onderzoek.

1) Creatief boekhouden?

De voorbereiding van de campus in Yantai werd begroot op een miljoen euro, maar uiteindelijk liepen de kosten op tot 3,1 miljoen euro. Volgens de universiteit waren dat voornamelijk personeelskosten, betaald uit eigen middelen zoals fondsen, en niet uit publiek geld.

In Noord Vandaag vertelt Jasper Been waarom het gebruik van publieke middelen zo erg is, of dit ergens van ten koste is gegaan en wat de RUG precies heeft gedaan.

2) Beter een goede buur

Het experiment in de stad Groningen waarbij studenten tussen psychiatrische patiënten wonen, is een succes. Vorige maand ging de proef van zorginstelling Lentis van start.

3) 107 kaarsjes

Ebeltje Boekema-Hut uit Leek is vandaag 107 jaar oud geworden en daarmee is ze de oudste inwoonster van onze provincie. Reden voor Beppie van der Sluis om op verjaardagsvisite te gaan..

4) Nieuwe gezichten bij Donar

De basketballers van Donar beginnen morgenavond in Uithuizen aan de oefencampagne voor het nieuwe seizoen. Tegenstander is de Groene Uilen. Dat is het eerste moment voor het publiek om de nieuwe spelers te begroeten. Wij mochten dat gisteren al even doen. De vier nieuwe spelers stellen zich aan u voor.

5) Kedeng kedeng

Een bijzonder schouwspel in Oude Pekela. Daar vertrok vandaag een ouderwetse trein van het type Hondekop. Niet via het spoor, maar op een dieplader.