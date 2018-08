30-jarige man uit Grootegast omgekomen bij ongeluk op A28

De auto belandde op zijn zijkant in de berm (Foto: Persbureau Meter)

Een 30-jarige man uit Grootegast is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De man raakte ter hoogte van oprit Assen-Noord met zijn bestelbusje van de weg.

De wagen vloog over de kop en belandde op zijn kant in de berm langs de snelweg. Er zaten geen andere personen in de auto.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Door het ongeval moest het overige verkeer omgeleid worden.