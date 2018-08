Eeuwfeest slijterij krijgt koninklijk tintje: 'Kroon op ons werk'

Slijterij Frans Muthert in Musselkanaal mag zich vanaf nu officieel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' noemen. Die bijzondere eer kende Koning Willem-Alexander het honderdjarige bedrijf uit Musselkanaal toe.

Tijdens het jubileumfeest reikte locoburgemeester Johan Hamster van de Gemeente Stadskanaal vrijdag het predicaat en bijbehorend wapenschild uit aan de familie Muthert.

'Kroon op ons werk'

'Het predicaat Hofleverancier is een belangrijke blijk van waardering voor honderd jaar ondernemerschap', reageert eigenaar Aeilke Muthert. 'We zijn als familie en bedrijf enorm trots op deze kroon op ons werk.'

Een bedrijf komt in aanmerking voor het predicaat Hofleverancier als het minstens honderd jaar bestaat en een goede reputatie heeft in de regio.

Handel in 'koloniale waren'

De wortels van de slijterij voeren terug tot augustus 1918, als koopman Aeilke Muthert voor zichzelf begint als 'Grossierderij in Koloniale waren, Gedistilleerd en Haringinleggerij' aan de Schoolstraat 48 in Musselkanaal. Na de Eerste Wereldoorlog wordt er druk handel bedreven langs het kanaal en breidt het bedrijf uit met groothandel 'Het Noorden'.

Vier generaties Muthert

In 1955 neemt jongste zoon Frans Hendrik het bedrijf samen met zijn vrouw over. Door de komst van de grote supermarkten begin jaren zeventig besluit hij zich te specialiseren als 'groot- en kleinhandel in sterke, zwak-alcoholische en alcoholvrije dranken'. Hij verandert de naam van het bedrijf in Slijterij Frans Muthert.

Overlijden Frans Muthert

In 1977 overlijdt Frans Muthert aan de gevolgen van longkanker en zetten zijn vrouw en zoon Aeilke Muthert jr. de zaak voort. Sinds vorig jaar is ook de vierde generatie actief in het bedrijf, in de persoon van Tom-Roderick Muthert.

Zaterdag 1 september viert de slijterij het honderdjarig bestaan met een festival.

