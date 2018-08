Stadjer krijgt werkstraf wegens bezit hackprogramma

Voor het bezitten van een kwaadaardig softwareprogramma moet een 19-jarige Stadjer een werkstraf van veertig uur uitvoeren.

Het programma kan gebruikt worden om andere computers te hacken, maar de rechter acht niet bewezen dat de man dit daadwerkelijk deed.



Manipulatie

Het Openbaar Ministerie was er wel van overtuigd dat de man met dit programma in juni 2016 de computer van een leeftijdsgenootje manipuleerde. Het slachtoffer was toen minderjarig, net als de Stadjer op dat moment. De officier van justitie eiste twee weken geleden 150 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.



Geen kinderporno, maar cartoons

De vrouw stapte naar de politie. De rechter vond het onvoldoende bewezen dat de man haar computer hackte en sprak hem daarvan vrij. Ook werd de man vrijgesproken van kinderporno. De afbeeldingen op zijn computer waren cartoons die niet voor kinderporno door konden gaan.

Lees ook:

- Cel- en werkstraf geëist tegen Stadjer wegens hacken en kinderporno