'Kamertekort? Er is woonruimte zat in de provincie'

Een leegstaand AZC in Hoogezand, logeerwoningen in Loppersum of uit de gratie geraakte verzorgingshuizen... De Statenfractie van Groninger Belang wil dat de provincie onderzoekt of studenten buiten de stad Groningen onderdak kunnen krijgen.

Dat is volgens de partij nodig om de druk op de kamermarkt te verlagen en te voorkomen dat internationale studenten in tenten moeten slapen. Groninger Belang heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

'Leuk verdienmodel'

Als het aan fractievoorzitter Bram Schmaal ligt, moet de stad beter zijn best doen om alle studenten een waardig onderkomen te bieden. studentendruk

'Je ziet dat de stad Groningen studenten als exclusief bezit beschouwt. En dat is ook goed te begrijpen als je bedenkt dat de stad 2000 euro uit Den Haag krijgt voor elke student die in de stad woont. Dit is gewoon een leuk verdienmodel. Maar dan moet Groningen als stad wel de verantwoordelijkheid nemen om samen met de RUG goede huisvesting te verzorgen. En daar faalt men dit jaar gigantisch in.'

Woonruimte zat

Het vinden van woonruimte in omliggende gemeenten kan helpen bij het oplossen van het kamertekort in Stad, denkt de partij. Volgens Schmaal staan er genoeg geschikte complexen leeg die geschikt zijn voor studenten. De provincie zou daarin een bemiddelende rol kunnen vervullen.



Elke student wil het liefst in de Folkingestraat wonen, maar Hoogezand kan de concurrentie met Vinkhuizen echt wel aan als het om reistijd gaat Bram Schmaal - Fractievoorzitter Groninger Belang

'Er is woonruimte zat in de provincie. In Hoogezand staat een AZC-opvanglocatie met 300 bedden leeg, in Loppersum staan veel logeerwoningen voor de versterking leeg en in een aantal dorpen staan oude verzorgingstehuizen leeg. En allemaal binnen 20 á 30 minuten reistijd van de stad.'

Dat studenten in de eerste plaats gericht zijn op een plekje in de stad, begrijpt Schmaal.

'Natuurlijk wil elke student het liefste in de Folkingestraat wonen, maar bijvoorbeeld Hoogezand kan de concurrentie met Vinkhuizen echt wel aan als het om reistijd gaat. Deze nood aan studentenkamers moet gewoon snel opgelost worden.'

