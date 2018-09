Deel dit artikel:













Grootste luchtballon ter wereld vaart boven Groningen De 'superbike' in actie (Foto: Abel Klaassens/Twitter) Het is een flink karwei om de ballon de lucht in te krijgen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord) De ballonnen trokken veel publiek in Meerstad (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord) Ballonnen in allerlei soorten en maten kleurden het luchtruim (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Hij heeft de vorm van een motor, is zo groot als een flatgebouw en om het gevaarte op te laten stijgen is een half voetbalveld nodig. De grootste luchtballon ter wereld zorgde voor een hoop bekijks bij Ballon Fiesta in Meerstad.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Honderden mensen zagen vrijdag tientallen heteluchtballonnen in alle soorten en vormen het luchtruim kiezen. Het tweedaagse evenement trok veel bekijks vanwege het mooie weer, maar dus ook dankzij de komst van de grootste luchtballon van de wereld. 'Wij gaan met deze superbike naar Frankrijk, Portugal, Amerika. Veel mensen willen graag zien hoe deze ballon eruit ziet. Fantastisch toch?', vertelt ballon-eigenaar Herman Kleinsmit. 'Ook hier in Meerstad zijn de mensen enthousiast. Je hoort ze juichen.' 'Het is gewoon kicken' De ballon is maar liefst 38 meter hoog en 44 meter breed. Het besturen ervan is daarom ook een stuk lastiger dan een 'eenvoudige' ronde ballon. 'De motor vangt veel wind. Ik heb daarom ook weer een groot veld nodig om te landen. Het vaart lastiger, maar het is gewoon kicken. Elke keer weer', zegt Kleinsmit.

Naast de 'superbike' zijn er ook andere luchtballonnen in speciale vormen, waaronder een hond en de stripfiguurtjes Calimero en zijn vriendinnetje Priscilla. Veel te beleven De organisatie is blij met de komst van de super-motorballon. 'Meerstad is een nieuwbouwwijk en wij willen mensen gewoon laten zien dat er naast wonen nog veel meer te beleven is hier', vertelt Tanja Bootsman van Bureau Meerstad. Vrijdag zijn 30 luchtballonnen de lucht ingegaan. En de verwachting is dat er zaterdag, tijdens de laatste dag, 33 luchtballonnen opstijgen.

