Auto vliegt in brand tijdens het rijden Het motorblok van de auto vatte vlam (Foto: Dennis Venema)

Op de Veendammerweg tussen Kiel-Windeweer en Veendam is zaterdagochtend een auto in brand gevlogen. De auto stond te wachten voor een wegafzetting in verband met een wielerwedstrijd.

Toen de bestuurster weer wegreed, ontstond brand in het motorblok. De vrouw kon haar auto ongedeerd verlaten. Bestuurster ongedeerd Agenten die zorgden voor de wegafzetting wisten het vuur snel te blussen en de brandweer van Veendam kwam ter plaatse om de auto te controleren. De schade was zo groot dat de auto moest worden weggesleept. Door het incident was een rijbaan tijdelijk afgesloten.