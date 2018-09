Aanleg stationstunnel in Haren vertraagd door defect materieel

De werkzaamheden bij NS-station Haren verlopen niet zoals gehoopt. Dit weekend zou ProRail drie spoordekken inrijden voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel, maar materiaalpech zorgt voor vertraging.

ProRail-woordvoerder Han Berends spreekt van 'een samenloop van omstandigheden'. Als concreet voorbeeld noemt hij een defecte kiepwagen die vrijdag voor oponthoud zorgde.

'Werken op een postzegel'

'Tijdens graafwerkzaamheden heeft een dumper (grote kiepwagen, red.) een technische storing gekregen. Daardoor kon het zand niet afgevoerd worden, want we moeten hier werken op een postzegel. Mede daardoor is er een planningsachterstand ontstaan. Dat is domme pech, maar niets wat we niet op kunnen lossen.'

Eén van de kiepwagens die gebruikt werd bij het afgraven (Foto:Peter Steinfort/RTV Noord)



Belangrijkste traject eerst

Volgens de oorspronkelijke planning zou ProRail drie spoordekken inrijden, maar dat wordt er nu slechts één.

'We hebben besloten om die van het belangrijkste traject Groningen-Assen wel te doen en de overige twee nog niet. Dat zou een te groot risico zijn voor de dienstregeling van maandag. We werken namelijk met minutieuze draaiboeken.'

Oplevering niet in gevaar

De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel verbindt het westelijk deel van Haren straks met de wijk Oosterhaar. Nu moeten mensen nog over het spoor lopen om aan de andere kant te komen. ProRail hoopt de benodigde overige spoordekken in november alsnog aan te leggen. Als dat niet lukt, is er nog een uitwijkmogelijk naar begin volgend jaar. Berends:

´Dat zijn twee periodes met een grote buitendienststelling van de treinen. De opleveringsdatum van de tunnel komt niet in gevaar.'

Vertraging voor reizigers

Als gevolg van de werkzaamheden rijden er tot en met zondag geen treinen van en naar Groningen. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een vertraging van drie kwartier.

Lees ook:

- ProRail en Haren zetten het sein op groen

- 'Treinreizigers richting Assen moeten dit weekend rekenen op drie kwartier vertraging'