En alweer: stofwolk bij ESD-SIC in Delfzijl De grote wolk was tot in de wijde omgeving te zien (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

Chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl had verbetering beloofd, maar dit lijkt nog geen vruchten af te werpen. Meerdere ooggetuigen in de nabije omgeving zien zaterdagmiddag opnieuw een blazer ontstaan het bedrijf.

Maatregelen ESD is sinds enige tijd verplicht om blazers te melden bij de provincie. De regel zou ervoor moeten zorgen dat de oorzaak van blazers beter kan worden achterhaald, om ze vervolgens te voorkomen. Ook de provincie heeft veelvoudig gemeld de geur- en rookoverlast beter te willen handhaven. Zand Blazers zijn stofwolken die bestaan uit zand en petroleumcokes. Ze komen uit de ovens van het chemiebedrijf. Het fenomeen veroorzaakt al langere tijd onrust onder de omwonenden. Directeur Richard Middel van ESD-SIC bevestigt dat er een blazer is geweest. 'We vinden het uitermate vervelend, zowel voor omwonenden als voor onszelf', zegt hij. 'Wel zien we dat de afgelopen tijd de blazers in hevigheid minder zijn.' Lees ook: - CDA wil opheldering over de blazers bij chemiebedrijf

