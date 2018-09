Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











En alweer: stofwolk bij ESD-SIC in Farmsum De grote wolk was tot in de wijde omgeving te zien (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

Chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl had verbetering beloofd, maar dit lijkt nog geen vruchten af te werpen. Meerdere ooggetuigen in de nabije omgeving zien zaterdagmiddag opnieuw een blazer ontstaan het bedrijf.