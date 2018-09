Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'AIVD richtte vizier op Groningen uit angst voor extremistische milieuclubs' Het hoofdkwartier van de AIVD in Zoetermeer (Foto: ANP)

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft na de aardbeving met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter in Huizinge, in 2012 intern besloten om de maatschappelijke onrust in Groningen te gaan monitoren.

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De aardbeving had de discussie over de gaswinning op scherp gezet. Er werd rekening gehouden dat extremistische milieuclubs gasdemonstranten zouden bewegen tot gewelddadigheden, zegt ex-AIVD-analist Berrie Hanselman tegen de krant. 'Echt naar gaan kijken' De inlichtingenman zegt tegen de krant dat hij in 2012 vond dat de dienst hier echt naar moest gaan kijken. Hij voorspelde dat actiegroep GroenFront! zich ermee zou gaan bemoeien. De dienst ging vervolgens de gangen van GroenFront!-leden na die naar Groningen reisden. Farmsum Het DvhN schrijft dat één van de oprichters van GroenFront! de actievoerders in Farmsum van afgelopen week heeft getraind. Deze trainingen gingen onder andere over burgerlijke ongehoorzaamheid, militante vormen van strijd voor klimaatrechtvaardigheid en trainingen over het weerstaan van verhoor. Scenario over aardbeving 5.2 Hanselman schreef binnen de inlichtingendienst een scenario over de te verwachten maatschappelijke reacties op een denkbeeldige aardbeving van 5.2 op de schaal van Richter, waarbij een school instort en er dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. In dit scenario staat dat eenlingen, uit woede, mogelijk zouden overgaan tot sabotage van belangrijke gas-infrastructuur, aldus de krant. Lees ook: - Opvrager geheime bevingsdocumenten: 'Ramen en deuren moesten dicht'

- Dossier: Aardbevingen in Groningen