Expeditie Grunnen draait met vinyl

Op de Vinylbeurs in Vinkhuizen vond het team van Expeditie Grunnen tal van legendarische platen van o.a. Queen, Michael Jackson en The Beatles. Zo kocht één bezoeker een plaat van Brunce Springsteen. 'Deze pak ik niet uit', vertelt hij blij. 'Deze gaat in de vitrinekast'.

Na 32 jaar stopt Lena Kaijzer in haar winkel 'Notenkraker'. De zaak stond vol met bloemen en cadeautjes. Vol emotie vertelt ze over haar afscheid.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Het gaat goed met Eltje uit Oude Pekela na de uitzending 'Mijn leven in puin'

- Guus uit Oude Pekela is 50, daar kun je niet omheen

- Groen huis in Nieuwe Pekela

- Feest bij Slijterij Muthert in Musselkanaal

- NK Bommetje

- En nog veel meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!