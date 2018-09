Wijk Paalakkers wint 62e Bloemencorso Eelde

De wedstrijd voor de mooiste praalwagen op het Bloemencorso in Eelde is gewonnen door de wijk Paalakkers. De wijk deed mee met de wagen Olifanten Festival.

RTV Drenthe schrijft dat de wagen van Paalakkers gebaseerd is op het gelijknamige festival, dat ieder jaar gehouden wordt in de Indiase stad Jaipur. Daarbij paraderen versierde olifanten door de straten van de stad.

Meer prijzen

Olifanten Festival heeft ook de ereprijs en de Arrangeursprijs van het Bloemencorso gewonnen. Het ontwerp van de wagen is van Linda Beving. Zij ging er ook vandoor met de Ontwerpersprijs, voor de wagen Mysteryland van de wijk West-End.

West-End eindigde als tweede achter Paalakkers. Derde werd de wagen Tuinfeest van de wijk Hooiweg Schelfhorst. De jury beoordeelde de vijftien wagens van de verschillende wijken op algemene indruk, ontwerp en uitwerking, vormgeving, kleurcombinatie, toefwerk, afwerking en de figuratie. Deze zeven elementen bepalen het totaal aantal punten.

Dit jaar is de 62e editie van het Bloemencorso in Eelde. Het thema was dit jaar 'Feesten van de Wereld'.