Sankoh wint bij debuut in hoofdklasse Gibril Sankoh (Foto: Ger Hensen)

Gibril Sankoh heeft een overwinning geboekt bij zijn eerste competitieduel in het shirt van ACV. De ploeg uit Assen was in de Hoofdklasse B nipt te sterk voor Excelsior '31. In Rijssen werd het 1-2.

Sankoh (35) speelde de volledige negentig minuten in het hart van de defensie van ACV. De in Sierra Leone geboren oud-voetballer van FC Groningen had bovendien de aanvoerdersband om zijn arm gekregen. Hij liet zich tegen Excelsior '31 regelmatig duidelijk horen met aanwijzingen voor zijn nieuwe ploeggenoten. Sankoh combineert zijn avontuur bij ACV met het trainerschap bij de jeugd van FC Groningen. Hij hoopt ook z'n trainersdiploma's TC 2 en 3 te behalen. Op het CIOS in Heerenveen gaat Sankoh de trainerscursus volgen. ACV dankte de overwinning in de seizoensouverture aan een doelpunt in blessuretijd. De Drentse club degradeerde afgelopen seizoen naar de hoofdklasse.