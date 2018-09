Jong FC Groningen moet meerdere erkennen in Quick Boys

FC Groningen onder 23 is zaterdagmiddag tegen de eerste nederlaag van het nieuwe seizoen aangelopen.

Op sportpark Corpus den Hoorn was Quick Boys met 2-1 te sterk. De gelijkmaker op slag van rust van de gasten betekende de ommekeer in de wedstrijd.

Goal Freriks

De ploeg van coach Alfons Arts begon prima en kwam na dik een half uur spelen op voorsprong. Na een goed uitgespeelde aanval haalde spits Tim Freriks vol overtuiging uit en stuurde doelman Paul van der Helm gedecideerd naar de verkeerde hoek.

Verslapping

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Groningers die verdedigend niets weggaven. Een moment van verslapping was de inleiding voor de gelijkmaker. Kay Tejan zette namens Quick Boys aan voor de laatste actie van de eerste helft en schoot de bal met links afgemeten achter doelman Jan Hoekstra.

Geen schim meer

In de tweede helft was Groningen geen schim meer van het elftal dat in de eerste helft de bezoekers hun wil had opgelegd. Quick Boys was de betere ploeg en kreeg een kwartier voor tijd loon naar werken.

Benutte strafschop

Groningen-verdediger Daniël van Kaam maakte een onnodige overtreding in het strafschopgebied, scheidsrechter Erik ter Brake wees terecht naar de stip. Kelvin Maynard bleef rustig vanaf elfmeter: 1-2. De groen-witten kwamen in de slotfase niet meer tot een offensief en moesten zo de punten aan de bezoekers laten.

Verzaakt

Arts was duidelijk in zijn analyse na de wedstrijd. 'Als eerste staat bij ons opgeschreven voor elke wedstrijd: 90 minuten strijd leveren. Hierin hebben we na de rust verzaakt. Ik heb 44 minuten van ons spel genoten. Dit kunnen we blijkbaar nog geen hele wedstrijd volhouden,' aldus Arts.

Stand en programma

Jong FC Groningen heeft drie punten uit twee wedstrijden en staat daarmee op de tiende plaats in de derde divisie. Volgende week zaterdag staat de uitwedstrijd tegen De Dijk op het programma. Aftrap in Amsterdam is om 17.00 uur.

