Bommetjuhhh! 15-jarige Phil Schuur wint NK-Bommetje

Hamburgers, muziek en een zwembad. De ingrediënten voor een middag bommetjes maken. In Bad Noord in Stadskanaal wordt dit jaar voor de zestiende keer het NK-Bommetje georganiseerd.

De duikplank in Bad Noord is het hele jaar nog niet zo benut als vanmiddag. 35 deelnemers deden mee aan het inmiddels jaarlijkse evenement. De jeugd tot en met twaalf jaar mocht aftrappen.

Diverse bommetjes, zweefsprongen en duiksprongen kwamen voorbij. Bij de 9-jarige Diego Groenhof uit Stadskanaal kwamen de spetters tot maar liefst 6 meter hoogte. Diego wist daarmee de eerste plek te pakken bij de jeugd.

De 15-jarige Phil Schuur heeft gewonnen bij de volwassenen. Met spetters van 7 meter 20 mag hij zich de winnaar van de volwassenen noemen. 'Ik heb eigenlijk geen tactiek of geheim', vertelt Schuur. 'Eigenlijk houd ik altijd één been vast en dan beland ik op mijn achterkant.'

Phil Schuur wint het NK Bommetje

Jury is blij verrast

De jury is dit jaar blij verrast met de mooie sprongen. 'Het record van 2005 is dan wel niet verbroken de sprongen zagen er prachtig uit', vertelt jurylid Hans Broekhuis. In 2005 maakte internationaal schoonspringer, Edwin Jongejans het record van 10 meter in Bad Noord.

Een speciaal stuntteam vrolijkte het evenement op in de pauzes. De leden van het stuntteam deden ook mee met het NK. Daar lieten ze dan ook geen standaard bommetjes zien.

Afsluiting van zwemseizoen

Het zwembad organiseert het evenement ieder jaar ter afsluiting van het zwemseizoen. Op 9 september is de laatste zwemdag van het seizoen.

Meer bommetjes zien? Bekijk onze story op Instagram.