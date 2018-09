LIVE: FC Groningen duwt PEC in de verdediging, nog geen goals

De stemming bij FC Groningen is aardig omgeslagen. Na de teleurstellende start, met twee nederlagen op rij, heeft de 1-0 overwinning tegen De Graafschap de ploeg van coach Danny Buijs goed gedaan.

Nagenieten

Basisdebutant Michael Breij maakte in Doetinchem de winnende treffer en mocht hiervan nog een paar dagen nagenieten. Toch ging de focus van de voltallige selectie al snel weer op de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van vanmiddag.

Mislukte seizoensstart PEC

De Zwollenaren kennen, ondanks aardig voetbal, een ronduit mislukte seizoensstart. De ploeg van trainer Johnny van 't Schip staat na drie gespeelde wedstrijden nog op nul punten en daarmee onderaan in de eredivisie.

Mokerslag

Vorig weekend tegen PSV hadden de blauw-wit gestreepten het eerste punt, of meer, zeker verdiend maar een doeltreffende kopbal van Luuk de Jong in blessuretijd namens de Eindhovenaren zorgde opnieuw voor een domper in Zwolle.

Liveblog

Gaat Groningen op dezelfde voet verder als tegen De Graafschap en verslaan de groen-witten ook PEC, of pakken de gasten in het Hitachi stadion hun eerste punten van het seizoen? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Reis, Hrustic; Doan, Breij, Warmerdam; Cassierra.

PEC Zwolle:

Van der Hart; Ehizibue, Van den Berg, Lam, Paal; Leemans, Dekker, Genreau; Namli, Van Duinen, Van Crooij.

Scheidsrechter: Joey Kooij.

#grozwo