Warming-up: FC Groningen - PEC Zwolle

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

FC Groningen heeft wat betreft inkomende transfers een rustige week gehad. Jannik Pohl is geruild met Tom van Weert en Jesper Drost is zoals bekend naar Heracles vertrokken. Pohl zit vanmiddag direct bij de wedstrijdselectie, maar start vanaf de bank.



De vorm: FC Groningen

De ploeg van trainer Danny Buijs heeft vorige week zaterdag toch wel wat vertrouwen getankt op De Vijverberg. Groningen pakt in de uitwedstrijd tegen De Graafschap de eerste drie punten van het seizoen en hoopt dat vanmiddag tegen Zwolle een vervolg te geven. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, want voornamelijk de tweede helft was vorige week nog erg slordig.



De vorm: PEC Zwolle

PEC kreeg vorige week wel de complimenten voor het goede spel tegen PSV, maar door een goal van Luuk de Jong in de laatste minuut, pakten de Zwollenaren niet de punten. De ploeg van trainer John van 't Schip staat momenteel laatste in de eredivisie, met nul punten uit drie wedstrijden. Eerder werd thuis van Heerenveen en uit van FC Utrecht verloren.



Waar moeten we op letten?

Bij FC Groningen zullen de meeste ogen op Ritsu Doan gericht zijn. De Japanner heeft dit seizoen nog niet het beste van zijn kunnen laten zien. Mede door het niet doorgaan van een transfer naar CSKA Moskou leek hij toch wat uit zijn doen.

Het is belangrijk voor het spel van FC Groningen dat hij zo snel mogelijk zijn vorm terugkrijgt van eind vorig seizoen. Daarnaast gaat Tim Handwerker zijn eerste minuten in het Hitachi stadion maken. Vorige week gaf hij een knappe assist op Michael Breij, waardoor FC Groningen er met de overwinning in Doetinchem vandoor kon gaan.

Waar het bij FC Groningen rustig was, de laatste dagen van de transferwindow was het bij Zwolle spitsuur. De Zwollenaren haalden de laatste dagen. Gianluca Scamacca en Alessandro Tripaldelli zijn voor een jaar gehuurd van US Sassuolo uit de Serie A. Eerder werden ook al Thomas Lam en Ouasim Bouy toegevoegd aan de selectie van John van 't Schip.



Historie

In Groningen werd deze wedstrijd 25 keer eerder gespeeld. Groningen won 16 keer, zes keer werd er gelijk gespeeld en PEC wist drie keer te winnen. Vorig seizoen won Groningen met 2-0, door een goal van Hrustic. Thomas schoot voor PEC in eigen goal.



Blessures en schorsingen

-



Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Reis, Van de Looi, Warmerdam; Doan, Breij en Cassierra.