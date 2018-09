Donar begint oefencampagne met monsterzege

Grant Sitton, met haarband, en Arvin Slagter in gesprek met fans (Foto: RTV Noord/Karel-Jan Buurke)

Rienk Mast, in het witte shirt, vecht een duel uit met Craig Osaikhwuwuomwan (Foto: RTV Noord/Karel-Jan Buurke)

De basketballers van Donar zijn de oefencampagne in Uithuizen begonnen met een 118-50 overwinning op stadsgenoot De Groene Uilen.

Coach Erik Braal begon met Jordan Callahan, Sean Cunningham, Shane Hammink, Jobi Wall en Drago Pasalic aan de wedstrijd. Bij De Groene Uilen deden onder meer voormalig Donar-spelers Craig Osaikhwuwuomwan en Daan Maring mee.



Wedstrijd

Na het eerste kwart stond het al 29-12 in het voordeel van Donar. Halverwege was het verschil 28 punten (45-17). In de tweede helft liep de landskampioen nog veel verder uit.



Topscorer

Topscorer aan de kant van Donar was spelverdeler Jordan Callahan met 17 punten. Jobi Wall, Rienk Mast en Drago Pasalic maakten er 16. Arvin Slagter en Shane Hammink waren goed voor 15 punten.

Antwerpen en Veendam

Donar speelt komende week een oefentoernooi in Antwerpen. De volgende oefenwedstrijd op Groningse bodem is op vrijdag 14 september, in Veendam tegen het Belgische Okapi Aalstar.

