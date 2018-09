Lycurgus verslaat Dynamo in eerste oefenwedstrijd

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn de oefencampagne ter voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een 3-2 overwinning tegen Draisma Dynamo in Heerenveen.

Setstanden

De setstanden in Friesland waren 23-25, 26-24, 25-14, 24-26 en 25-21. Precies halverwege de wedstrijd wisselde coach Arjan Taaij voor 50 belangstellenden zijn volledige startende team.

Verbetering

Passer-loper Auke van de Kamp is herstellende van een operatie aan zijn pols. De Canadees Chris Voth sluit aanstaande dinsdag weer aan bij de groep. 'We zijn nu 2,5 week bezig met de voorbereiding,' aldus Taaij. 'Ik heb vanavond goed spel gezien, maar ook dingen die voor verbetering vatbaar zijn.'

Complex

'Volleybal is een complex spel, het kost tijd om bepaalde patronen erin te slijpen,' vertelt de coach van de Groningers. Verder gaf Taaij aan nog naarstig op zoek te zijn naar een vervanger voor Van de Kamp die tijd nodig zal hebben om na zijn operatie weer op het gevraagde niveau terug te komen.

Programma

Eerstvolgende oefenwedstrijd voor Lycurgus staat voor vrijdag 7 september op het programma. Dan spelen de blauwhemden in Uithuizen tegen Haasrode Leuven. De start van een drieluik tegen de nummer vijf van de Belgische competitie. Daarna volgt onder andere een trainingsstage in Lissabon en een toernooi in het Duitse Lüneburg.

Supercup

Op 29 september staat de eerste prijs van het nieuwe seizoen op het spel tegen bekerwinnaar Taurus. Het gaat dan om de Supercup. Dit duel wordt gespeeld in de topsporthal van het Alfa-college en begint om 20.00 uur.

Lees ook:

- Operatie geslaagd, blessure Van de Kamp valt mee

- 'Sportieve zorg' voor Lycurgus-coach aan vooravond nieuw seizoen