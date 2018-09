Tienduizend Pura Vida-bezoekers genieten van de klanken van Ede Staal

De twaalfde editie van openluchtconcert Pura Vida in Blauwestad heeft 10.000 bezoekers getrokken. Zanger Erwin de Vries en zangeres Wia Buze speelden samen met musici van het Noord Nederlands Orkest bekende nummers van Ede Staal.

'Prachtig om hier te staan met ons beiden en dit orkest', vond zangeres Wia Buze. 'Met zoveel instrumenten dit nummer spelen. Dat tilt de muziek van Ede Staal nog verder omhoog. Dat geeft een extra dimensie aan de muziek', vult Erwin de Vries haar aan.



Zonsondergang

'Kippenvel! En dat is niet vanwege de kou omdat de zon net mooi is ondergegaan. Ze zingen de nummers net zoals Ede Staal. Prachtig', zegt een toeschouwer. Traditiegetrouw konden mensen hun eigen stoelen meenemen en lagen er boten in het water om het concert te bekijken.

'Geniet zoals Pieter Smit'

Rika Pot, burgemeester van de gemeente Oldambt, opende het concert aan de oevers van het Oldambtmeer: 'Veel plezier tijdens het concert. En geniet met elkaar en in pura vida, genietend van het pure leven. Zoals burgemeester Pieter Smit dat ook altijd gedaan heeft.' Haar woorden konden op een luid applaus rekenen.