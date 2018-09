Brand in houtopslag Uithuizen is snel onder controle

Een opslag voor hout is zaterdagavond uitgebrand aan de Legeweg in een kleindorpje 't Lage van de Weg bij Uithuizen. De brandweerkorpsen van Uithuizen, Middelstum en Baflo werden opgeroepen voor de brand.

In een opslag voor hout had brand gewoedt, na enig stapels hout te verwijderen was de brand snel uit.

De brandweerkorpsen Baflo en Middelstum werden later afgemeld. Een grote schuur raakte door de brand beschadigd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.